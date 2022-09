Gisele Bündchen advirtió a Tom Brady tras volver a la NFL: 'Ahora será mi turno'

La modelo Gisele Bündchen, esposa del mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady, se cansó de seguir a su pareja, ahora que éste decidió regresar del retiro y jugar una temporada más en la NFL.

La icónica angelita de Victoria's Secret aseguró que ahora es "su turno", tras romper el silencio de la posible ruptura de su matrimonio.

"He hecho mi parte, estar allí para Tom. Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí, apoyándolo a él y a sus sueños.

"En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso. Tengo una lista enorme de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer. A los 42 me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno”, dijo.

