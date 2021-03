Globos de Oro: Jodie Foster devolvió el favor y nombró a Aaron Rodgers en agradecimiento

Aaron Rodgers, mariscal de los Green Bay Packers, había mencionado a Jodie Foster durante su discurso de agradecimiento al haber recibido el reconocimiento como MVP de la temporada de la NFL asegurando que era su mayor fan.

Ahora la actriz le ha devuelto el favor al quarterback al nombrarlo al momento de recibir su Globo de Oro por la película de 'The Mauritanian'.

Foster había bromeado sobre el discurso de Rodgers asegurando que eso la hacía parte del equipo.

"Como ves, él dijo 'mi equipo', aunque también dijo fuera del campo. Eso me convierte en un Green Bay Packer. La gente me sigue diceindo, 'No Jodie, eso no significa que eres parte del equipo'. Pero sí significa que soy parte del equipo", declaró la actriz en una entrevista.

Aunque la multipremiada actriz reconoció no conocer personalmente a Rodgers, la prometida del mariscal, Shailene Woodley compartió créditos con ella en la cinta ganadora del Globo de Oro.

