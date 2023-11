¡Hace su debut! Sergio 'Checo' Pérez estrena su cuenta de TikTok

'Checo' Pérez debutó en TikTok. El piloto mexicano abrió su cuenta recientemente en la red social de los videos cortos y no tardó ni un día en compartirnos su primera publicación.

TikTok se ha posicionado dentro de las redes sociales más usadas del mundo, pues no importa si la gente sea mayor o menor, siempre las termina enganchado con sus videos cortos.

Uno de los que ya cayó fue Sergio Pérez, quien se le une a Alex Albon, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Logan Sargeant, Esteban Ocon, Carlos Sainz y Fernando Alonso, como los pilotos de Fórmula 1 con cuenta en TikTok.

El 'Viejo Sabroso' superó en sus primeras 24 horas en superar los 100 mil seguidores, sin embargo, su video ya tiene el cuarto de millón de vistas con más de 50 mil me gusta. El tapatío únicamente sigue tres cuentas, que son las de la Fórmula 1, la de Red Bull Racing y la de la Fundación Checo Pérez.

DE QUÉ TRATÓ SU PRIMER TIKTOK

Su primer video duró 36 segundos y fue una presentación del casco que usará en el Gran Premio de Las Vegas, este hace muchas referencias a las apuestas con una ruleta, cartas y fichas, además de que es brillante en honor a lo viva de la ciudad durante las noches, y como no podía faltar, su frase "NEVER GIVE UP" dentro de una estrella. Lo compartió con la frase: "¡Vamos Las Vegas!", y usó la canción de Runaway (U & I) de Galantis.

