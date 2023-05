Héctor Herrera recuerda cuando iba a buscar el sueño americano como albañil antes de ser futbolista

Héctor Herrera logró triunfar con el Pachuca en la Liga MX, y cuando dio el paso a Europa también la armó con el Porto de Portugal y con el Atlético de Madrid en LaLiga española, ahora milita en el Houston Dynamo de la MLS donde se ha adueñado del mediocampo del equipo estadounidense.

HH, a través de Linkedin, reveló que antes de ser futbolista tenía la misión del sueño americano, donde estuvo a punto de viajar a Estados Unidos para trabajar en construcciones, como albañil en el primer mundo.

“Mucha gente no lo sabe, pero hace algunos años estuve a punto de venir a EUA como inmigrante a trabajar en la construcción”, reveló el canterano de los Tuzos, mientras que señaló que ahora se siente igual de contento por estar rodeado de compatriotas en tierras 'gringas'.

“Hoy me siento muy feliz porque a pesar de no estar en México me siento rodeado de mexicanos que como yo tuvimos que dejar nuestra tierra para luchar y salir adelante… y soy muy afortunado de poder compartir muchas alegrías con ustedes. Viva México y feliz 5 de mayo”, finalizó.

