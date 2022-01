Hija de Paco Gento: 'Como persona y como padre ha dejado mucho que desear'

Francisca España, hija no reconocida de Paco Gento, ha salido a romper el silencio luego de la muerte de su padre en busca de recuperar lo que correponde.

Aunque no será tarea fácil, pues tendrá que pelear de manera legal contra sus dos hermanos y Mari Luz Real, viuda del exfutbolista.

"Desde pequeña siempre he tenido la esperanza, pero viendo que él no hacía nada, ya no me quise ocupar nunca más. Se supone que me corresponde la legítima. Mi abogado hablará con los otros dos hijos, pero me imagino que no querrán llegar a ningún acuerdo, porque así han actuado durante estos años. Yo no he luchado contra una persona, sino contra cuatro. No me han dejado otra opción que pasar por el juzgado, y para mí ha sido muy triste, porque tener que demandar a un padre que sabía perfectamente que yo era su hija...

"Mis padres tenían una relación. Los dos tenían mucho carácter, y cuando ella estaba en estado, le pidió explicaciones, pero él no quiso saber nada. Él quería separarse de ella, pero quería que no le molestara con nada. Se separaron, ella me tuvo a mí, y fue un hermano de él a verla y a comprobar que estábamos bien. Mi padre ni quisiera se preocupó. Como persona y como padre ha dejado mucho que desear", mencionó en entrevista para 'La Razón'.

De igual forma, 'Paqui' reveló que una vez que se termina el litigio, usará el apellido de "Gento".

"Tengo claro que mis otros apellidos, España y Núñez, le dan diez mil vueltas a Gento, pero es mi padre y yo eso no lo puedo borrar. Si hubiera tenido que elegir un padre, no le hubiese elegido a él", añadió.

