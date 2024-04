Hija de Paco Jémez 'revienta' al periodismo deportivo en México

Nadia Jémez, hija del reconocido entrenador Paco Jémez, ha hecho eco de su descontento respecto al tratamiento mediático que reciben los futbolistas y sus familias por parte de la prensa deportiva en México. En una reciente entrevista en el podcast "La Influencia", compartió detalles sobre las experiencias de su padre y su propia percepción sobre este tema.

En particular, Nadia destacó que su padre siempre le ha aconsejado mantenerse alejada de las relaciones sentimentales con futbolistas. "Mi padre siempre me ha dicho que nunca esté con un futbolista. Y nunca he estado con un futbolista ni tampoco he dado un beso a un futbolista. Jamás. Eso sí, amistades muchísimas. Pero líos nada de nada", enfatizó.

La joven también criticó la tendencia de la prensa deportiva mexicana a entrometerse en la vida privada de los jugadores y entrenadores. Según sus palabras, "la prensa deportiva en México es más prensa rosa. Se mete mucho en la vida de los futbolistas y de los entrenadores". Esta intrusión llegó a un punto crítico cuando su propia imagen fue utilizada sin su consentimiento mientras aún era menor de edad.

Recordó el caso específico en el que su padre, Paco Jémez, explotó públicamente después de que la revista Playboy México la incluyera en su plataforma cuando ella tenía 17 años. "Ahí es cuando dijo que iba a denunciar a ciertas personas porque yo en ese momento era menor de edad. Tenía 17 años y es delito. Además de que estaban usando mi imagen siendo menor. No pueden", explicó Nadia.

Este incidente resalta la importancia de respetar la privacidad y la integridad de los familiares de los futbolistas, así como de los propios jugadores y entrenadores. La reflexión de Nadia Jémez sobre el comportamiento de la prensa deportiva en México invita a una revisión profunda de las prácticas periodísticas y el respeto a los derechos individuales en el ámbito deportivo.

