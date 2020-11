Hijo de Cuauhtémoc Blanco fue eliminado del programa MasterChef México

Cuauhtémoc Blanco Jr., hijo del exjugador del América y Selección Nacional, fue eliminado del programa MasterChef México en su cuarto episodio después de cometer un error en la elaboración de uno de los platillos.

El hijo del actual gobernador de Morelos entregó su delantal y salió de la llamada 'cocina más famosa de México' luego no ser capaz de convencer a los jueces con su ‘Asado de Bodas’, el cual constaba de constaba de costillas de puerco servidas con un adobo especial, receta otorgada por una de sus compañeras.

Llegado el momento de la eliminación, los chefs determinaron que ‘Cuau’ debió ser el cuarto eliminado de la competencia y el joven de 24 años tuvo que abandonar la cocina de MasterChef.

Todos sus compañeros se despidieron en un emotivo momento salvo Adriana, quien no bajó del balcón a despedir a Cuauhtémoc y a él no le sorprendió, pues no llevaban una buena relación, pues decía que Cuau no sabía nada de gastronomía y que había llegado hasta el cuarto programa por suerte.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MARTINOLI: 'EL NEGRO SANTOS APARECÍA EN OTROS CANALES, CON TRAJES QUE LE DIERON EN TV AZTECA'