Hijo de José Ramón Fernández, recordó haber sufrido bullying por culpa de su padre

Uno de los episodios más oscuros en el futbol mexicano, fue la exclusión del Tricolor del Mundial de Italia 90 debido al problema de los 'cachirules'.

Y es que José Ramón Fernández y Antonio Moreno, hicieron público que la Selección Mexicana Sub 20 alineó deliberadamente a por lo menos cuatro jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria en partidos eliminatorios para la Copa del Mundo Juvenil de 1989, por lo que la FIFA determinó un veto de dos años a todo representativo nacional de cualquier competencia oficial por dos años.

La información que hizo pública Fernández y Moreno le acarreó muchos enemigos a estos periodistas y a su entorno, así lo reveló Juan Pablo Fernández, hijo del periodista de ESPN y colaborador de RÉCORD.

"Recuerdo que Hugo Sánchez decía que México no había ido al Mundial por culpa del malinchista de José Ramón Fernández y Toño Moreno. A mí en la primaria me decían: 'No fuimos al Mundial por culpa de tu papá' y otros me gritaban: '¡Arriba el América!', te ganabas enemigos e insultos. No me quedaba de otra que hacerme güey, hasta en secundaria y preparatoria lo sufrimos", reveló Juan Pablo en charla para el canal de YouTube de Antonio de Valdés.

"A mi hermano (José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo) también le tocó, incluso a él un profesor le decía: 'Está presente el señor Juan Dosal', así lo jodía el profesor. A mí un maestro en el CUM me gritaba: '¡Sr. Bermúdez!', y así nos pasaron muchas", agregó el hijo del afamado periodista.

Recientemente Juan Pablo Fernández dejó de trabajar en ESPN al no renovar contrato, situación que también vivieron otros talentos del canal.

