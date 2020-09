Hijo del Chelís reveló que se inventó un representante para jugar con Canadá

Isidro Sánchez, hijo de José Luis Sánchez Solá, reveló que creó una representante falso para poder llegar a la Selección de Canadá.

“Era 2004 o 2005, cuando yo estaba jugando en el ascenso en Puebla, me enteré que el Mundial Sub-20 (de 2007) iba a ser en Canadá y pues, lógicamente al ser sede, iba a ir esa selección; era la única forma en que Canadá podía ir a ese Mundial sin pasar por la clasificación.

"Me inventé un representante, me abrí un mail con otro nombre y dije: ‘Yo represento a Isidro Sánchez, que está actualmente jugando en el Puebla y tiene la ciudadanía canadiense, para ver si puede ir a un campamento y que lo tengan de prueba; un campamento allá son las concentraciones. Me contestaron luego-luego que iba a haber uno en Los Angeles”, contó para ESPN.

El delantero se consideraba limitado en el futbol, por lo que tras aceptar que podría llegar a jugar con México, decidió irse con el país de la hoja de maple.

“Fue un poco por necesidad. Yo siempre fui muy limitado en habilidad y capacidad futbolística, pero llevaba toda mi vida alrededor del futbol, me basaba en la disciplina, en buscar oportunidades y abrirme puertas”,agregó.

