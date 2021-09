Hincha de River Plate se tatuó el rostro del Muñeco Gallardo

Alejandro Yannela, hincha del River Plate, se tatuó al técnico de los Millonarios Marcelo Gallardo y a los padres de este en el brazo derecho.

“La idea del tatuaje era armar algo distinto, que le llegara también a Marcelo. Un gesto por todo lo que nos hizo vivir a los hinchas. Y creo que poner a los creadores por delante lo iba a emocionar”, comentó Alejandro.

Marcelo es el timonel mas ganador en la historia del club argentino, consiguiendo la Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015 y 2018, Copa Suruga Bank 2015 y la Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019.

Debajo del rostro del técnico aparecen las caras de su padre Máximo y la de su madre Ana María, quien falleció en 2014, la imagen está acompañada por la firma de Gallardo.

Marcelo recibió al aficionado con mucho asombro, Yannela compartió que el dirigente es un excelente ser humano.

“Me recibió de 10, súper humano. Estaba muy emocionado, me dijo que estaba loco... Se impactó apenas lo vio. Me lo firmó y me tatué la firma también ”.

Alejandro no sólo tiene el tatuaje, también junto a sus amigos creó un museo que tiene gigantografías de jugadores, cartéles, replicas de trofeos y un aproximado de 150 playeras históricas.

Gallardo será homenajeado con una estatua en la puerta del Monumental el 9 diciembre del 2021, día en que se conmemora el aniversario de la final en el Bernabéu.

