'Hobbit' Bermúdez aseguró que murió en la Atlántida y tuvo encuentro con extraterrestres

El veterano jugador Christian 'Hobbit' Bermúdez, actualmente en las filas del Atlante de la Liga de Expansión MX, ha desatado un revuelo en las redes sociales tras realizar sorprendentes revelaciones sobre sus experiencias personales. En una entrevista difundida por el Atlante, Bermúdez compartió detalles asombrosos sobre su supuesta muerte en la Atlántida y sus encuentros con seres extraterrestres.

Según el propio Bermúdez, durante un video que se ha vuelto viral en las últimas horas, habría confesado haber presenciado su propia muerte durante la destrucción de la mítica Atlántida, un continente sumergido del cual no existen pruebas concluyentes sobre su existencia en la historia. El jugador, conocido por sus más de 300 partidos con los Potros de Hierro, relató cómo en sueños lúcidos ha visto estructuras submarinas y ha experimentado la sensación de estar en el fondo del mar, incluso montando un delfín.

"A mí me da miedo el agua, no sé nadar. Yo morí ahogado cuando fue la destrucción de la Atlántida junto con mi mamá de ese momento", dijo el ex jugador del América.

"Yo he tenido sueños lúcidos debajo del mar, he visto estructuras debajo del mar y afuera de este. Algo muy loco me pasó en un avión, no tenía qué escuchar ni que leer en el vuelo. Cerré los ojos sin el plan de meditar y me vi en una imagen en la que yo estaba en el fondo del mar, viendo hacia arriba, con el sol reflejándose en el agua. De pronto, empezaba a avanzar y yo iba arriba de un delfín", añadió.

Pero las revelaciones de Bermúdez no terminan ahí. El exjugador del América también aseguró haber tenido encuentros con seres extraterrestres, los cuales habría plasmado en tatuajes en su cuerpo. Según sus palabras, estos seres "viven interiormente" en otros planetas y son una manifestación de la evolución más allá de nuestra comprensión actual.

"Tengo tatuajes de los seres que yo he visto. Los que viven en otro planeta viven interiormente, no viven exteriormente. Los seres evolucionados viven dentro de sus planetas y nosotros vivimos afuera, no somos tan evolucionados, pero sé totalmente que hay vida en otros planetas", comentó.

