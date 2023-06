Hugo Sánchez estrenará una serie de su biografía; Ricardo La Volpe participará

En festejo de su cumpleaños 65, Hugo Sánchez estrenará una bioserie en el que estarán parte de sus éxitos, fracasos, asuntos personales, entre otros temas.

Sin embargo, el 'Pentapichichi´señaló que también hay un espacio en el que sus 'enemigos' hablarán sobre él, para conocer otra de las facetas del exdelantero del Real Madrid. En esa sección estará uno de sus máximos rivales en el ámbito futbolístico, Ricardo La Volpe.

"Éxitos, reconocimientos y ahí entran muchas facetas. Conocer las cosas agradables, las no tan agradables, los triunfos, los amigos, los que no son tan amigos, afortunadamente enemigos tengo muy poquitos. Podría decir que no los veo como enemigos, pero prácticamente nunca me iría a tomar un café con ellos", comentó Sánchez para Mediotiempo.

Asimismo, Hugo afirmó que en su bioserie le interesa que se den a conocer varios puntos de vista sobre lo que él fue como jugador, director técnico y como analista.

"Es un extracto de varios puntos que no se conocen, o que no se han visto. El tema de jugador, director técnico y analista, esos comentarios de gente que no me ha conocido, hay cosas que son verdad y otras que no", comentó el ´Penta'.

Ante esto, el delantero histórico de México puso como ejemplo su relación con sus excompañeros del Real Madrid, pues señaló que cuando juagaba en España, él no se hablaba con Michel o con Emilio Butragueño, pero que cuando se vieron en Celaya se hicieron amigos, a lo que dijo que esas son anécdotas que Hugo quiere que la gente conozca.

Su documental será estrenado el 23 de junio en Star+.

