Hugo Sánchez: 'Mi prestigio y mi fama me facilita la cercanía con los personajes'

Este martes se estrena Hugo Sánchez presenta. Será por medio de la plataforma Star+ donde el Pentapichichi se estrene como entrevistador, pues en 12 capítulos se verán conversaciones con grandes figuras como Karim Benzema, Carlo Ancelotti, Andrés Guardado, entre otros, hecho que a la leyenda mexicana tiene satisfecho.

"No soy periodista, y es algo que me agrada, porque estando sobre todo en España, de cualquier equipo que vienen, me visitaban amigos y me iba a cenar con ellos, en esas cenas en las que tomábamos algo juntos, había conversaciones muy amenas y no solamente de futbol, sino que habríamos el abanico de cosas que pasan en México y el mundo, y estando fuera del país como que la gente sabe de más y hay más confianza", dijo a RÉCORD, al tiempo en que compartió la confianza que hay con sus entrevistados.

"El hecho de ser quien soy, mi prestigio, mi nombre y mi fama me facilita el poder tener esa cercanía con todos los personajes que estoy invitando y les da ilusión, y dicen 'tener una charla con Hugo Sánchez aquí en España me ilusiona', y como saben que no soy periodista, que no voy a ir con preguntas punzantes que regularmente hacen quienes que son especialistas en la materia, esa cercanía da confianza y se van abriendo más, por ejemplo el hablar con Benzema de goleador a goleador, estamos hablando el mismo idioma, por ejemplo Acelotti de entrenador a entrenador; Andrés Guardado que lo dirigí en la Selección, convivir con ellos, con sus parejas, son experiencias bonitas y ahora lo hago con micrófonos cuando antes no lo hacía".

Respecto a cómo elige a sus entrevistados, el técnico Bicampeón con Pumas en 2004, explicó:

"Soy muy exigente, así que exitoso y exitosa debe ser la personalidad a la que vamos a dedicarle un tiempo y hasta viajes, porque tengo que desplazarme a los sitios donde estén, acceder donde quieran ellos, por ejemplo con Ancelotti en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y que está cerrada para todo el mundo por el tema de la pandemia, que viene la Final de la Champions, hay mucho hermetismo, pero me dijeron 'es tu casa Hugo, y para ti por supuesto que vamos a acceder a lo que necesites y quieras'. Y eso me ha ayudado porque nadie se ha negado a esos encuentros conmigo y cosa que lo agradezco y estoy sacando provecho de esa circunstancia".

