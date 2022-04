Hulk agradeció a su esposa, sobrina de su expareja, por el gran momento con el Mineiro

El Atlético Mineiro conquistó su segundo título en el año tras vencer al Cruzeiro y levantar el Campeonato Mineiro gracias a la buena actuación de su delantero, Hulk, quien a sus 35 años vive un gran momento en su carrera y en su vida personal.

El atacante superó tiempos complicados que incluso lo llevaron a pensar en dejar al Mineiro, pero fue gracias a Camila Angelo, su actual esposa y sobrina de su expareja, quien lo llevó a reconsiderar su decisión y retomar el nivel que lo llevaron a jugar en Europa y el Mundial con la selección brasileña.

"A diferencia del año pasado, hablando de mí, particularmente, que no comencé bien. Fueron muchas críticas y hasta pensé en rescindir mi contrato.

"Mi esposa fue fundamental (para reconsiderar la decisión). Ella me dio fuerzas y me dijo: 'Eres un guerrero, vas a volver...'. Fue ella quien me puso en la cima. Soy un agradecido a ella por todo lo que sucede en mi vida", comentó Hulk en entrevista para ESPN.

Hulk estuvo en el ojo del huracán por comenzar una polémica relación con Angelo a pocos meses de terminar su matrimonio con Irán Angelo de Souza, madre de sus tres hijos; sin embargo, todo eso ha quedado en el pesado y tras el buen momento piensa en la posibilidad de asistitr a Qatar 2022.

"Empezar el 2022 con dos títulos ya en abril es muy importante. La Supercopa fue un título inédito contra un gran adversario como Flamengo, y hoy un tricampeonato que Atlético no ganaba hace 40 años y contra nuestro mayor rival. Esperamos mantener el foco. Sabemos que no será un año fácil, pero tengo la certeza de que será maravilloso como fue el 2021.

"¿Qué jugador no sueña con disputar una Copa del Mundo? Yo tuve la oportunidad de jugar (en 2014) y sé lo especial que es. Es un sueño no sólo para el atleta, sino también para los familiares, amigos y quienes realmente lo apoyan", declaró.

