Ibai 'advierte' a la Liga MX tras fichaje de Canales a Rayados: 'Descanse en paz el resto de los equipos'

Rayados "rompió" el mercado de fichajes tras hacer oficial el traspaso de Sergio Canales procedente del Real Betis, un movimiento que ha causado sorpresa en muchas personas.

Una de ellas fue el reconocido streamer Ibai Llanos, quien elogió al futbolista español y mandó un mensaje de advertencia a la Liga MX.

"Me he quedado en shock, se han llevado a Sergio Canales, no lo puedo creer. Por si no lo sabe algún mexicano, le hago un resumen de Sergio Canales: es buenísimo, a un nivel que me ha impactado que se vaya del Betis. Fichaje top, no, es super top.

"No sabía que se iba a ir del Betis y no sabía que se iba a ir a Monterrey. Top, top, descanse en paz el resto de la liga mexicana, porque es buenísimo", comentó durante una transmisión en su canal de Twitch.

Ojo con lo que dice @IbaiLlanos sobre la Gran Contratación que acaba de hacer Rayados con Sergio Canales. Estoy que flipo, Tio JODER ... Si el streamer del momento dice que Sergio se comerá la LigaMx le creo. De pasó Arriba @PorcinosFC Ostia!!! pic.twitter.com/APaQUHWrNL — El Tio Anti_Tigre (@AntiTigre1) July 24, 2023

