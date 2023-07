Sergio Canales confiesa que jugadores mexicanos influyeron en su llegada a Rayados

Jugadores mexicanos fueron fundamentales para que Sergio Canales aceptara jugar en Rayados, así lo compartió el propio jugador español al señalar que Andrés Guardado, Héctor Moreno y Carlos Vela, con quienes jugó en España, influyeron para que llegara a la Liga MX.

Además, dijo que México fue la mejor opción para, por primera vez, jugar fuera de España, ya que es un país que le gusta.

"Desde hace un tiempo me apetecía una experiencia fuera de nuestra casa, de nuestro hogar donde he tenido toda la carrera, 14 años que llevo de profesional y México es un país que nos encanta, hemos ido varias veces, la comida es algo que nos apasiona, desde el primer momento mostraron mucho interés y confianza.

"Andrés (Guardado) es de los mejores amigos que he hecho en el futbol, es como de mi familia, me ha ayudado mucho a tomar la decisión. Con Héctor Moreno hemos hablado, son cosas que ayudan mucho; tengo muy buena relación con Carlos Vela, son cosas que ayudan... tengo muchas ganas de dar lo máximo de mí, dar mi mejor versión; estoy mentalizado en ir a ganar todo lo que hay", dijo a Multimedios.

En tanto, el ahora exjugador del Betis, se dijo ansioso por conocer a la afición de Rayados así como la ciudad de Monterrey.

"Me voy del club más importante de mi carrera y ese paso me cuesta. En Rayados me han transmitido en todo momento su ambición de ganar cosas, desde que me contactaron ha sido fundamental... Es una ilusión tremenda de conocer ya a la afición, conocer la ciudad tanto mi familia como yo", expresó el nuevo jugador de Rayados, considerado el fichaje 'bomba' de la Liga MX.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: SERGIO CANALES: CINCO JUGADORES QUE CUESTAN MENOS Y SERÍAN FICHAJES 'BOMBA' EN LIGA MX