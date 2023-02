Ibaí sobre Escorpión Dorado: "Una de las peores experiencias de mi vida"

Ibai Llanos estuvo de visita en México por la entrega de unos premios a los mejores streamers, por lo que tuvo la oportunidad de coincidir con el youtuber mexicano Escorpión Dorado.

El streamer español calificó su visita con el Escorpión Dorado como "una de las peores experiencias" de su vida, pero no específicamente por el tema de la entrevista con el luchador.

Ibai explicó en una transmisión en vivo que tuvo que el problema que tuvo aquí en México fue que el viajar en el vehículo por buen tiempo, le provocó mareos.

"No me dio tiempo de grabar el blog porque me fui en el coche del Escorpión Dorado, que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida; acabé mareado. Fue algo surrealista, venía un coche de policía y me estaba grabando un TikTok y me decía ‘Ibai un saludo para mi hijo’. Yo digo yo no entiendo nada", sentenció el streamer español.

Aún no se sabe cuándo se publicará el video de Youtube del Escorpión Dorado con Ibai Llanos, pero de acuerdo con el español es algo que promete totalmente.

