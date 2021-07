Iker Casillas y sus vacaciones en México: Dejó 800 pesos de propina y sus tenis

Iker Casillas disfruta de sus vacaciones en México, concretamente en Quintana Roo, donde visitó una conocida taquería.

El exportero del Real Madrid soprendió con su sencillez y dejó una generosa propina de 800 pesos, además de un short de playa y unos tenis blancos, por lo que se fue descalzo del lugar.

A través de sus redes sociales ha compartido los días que lleva en nuestro país, donde ha vistado lugares como Playa del Carmen, un cenota en la Riviera Maya, Coco Bongo y Cosme's Taquería, donde también dejó una bolsa de ropa.

“Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando”, mencionó ‘Don Víctor’, quien reveló la generosa propina que le dejó y fue protagonista de la foto que subió a Instagram.

“Dijo que era un placer estar acá con nosotros. Nos dijo que la comida estaba muy rica, que muchas gracias”, agregó el encargado del lugar según ESPN.

