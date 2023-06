Imitador de Oswaldo Sánchez se burla y se vuelve viral

Nuevamente Oswaldo Sánchez está en el ojo público; sin embargo, ahora por una cuestión ‘chusca’ hacia su persona, luego de que un imitador de él se volviera viral en redes sociales, provocando risas y comparaciones con el trabajo del exfutbolista.

El imitador, realiza comentarios exagerados de Oswaldo al micrófono, burlándose de lo explicativo que termina siendo el exportero de la Selección Mexicana, Chivas, Santos, América, entre otros equipos, algo que ha provocado bromas hacia el personaje de Sánchez en televisión.

“Amigos, si me permiten la interrupción, el ‘Pollo’ Briseño, el nacido en Michoacán, de 1.77 de estatura, campeón con la Selección Nacional de México Sub 17 en el Estadio Azteca ganándole a Uruguay dos goles por uno…(un video de broma) es el jugador que me parece mejor ha estado en defensa, tiene además 24 años de edad, es un tipo joven”, se burla el imitador.

Esta es una nueva noticia sobre Oswaldo Sánchez, que en las últimas semanas estuvo en el ojo de la polémica, luego de ser criticado por sus comentarios en televisión orientados hacia su afición por Chivas, o por la pregunta hecha a Diego Lainez después de la Final del Clausura 2023.

