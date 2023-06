Oswaldo Sánchez ha sido muy criticado en redes sociales por su participación como analista para TUDN. Tras la Final del Clausura 2023, el exportero se volvió viral por una pregunta a Diego Lainez sobre su paso en Europa.

Ahora Oswaldo decidió dar su punto de vista sobre lo sucedido con el joven futbolista, cuando éste le respondió que no importaba lo que pasó en el viejo continente pues ahora mismo es Campeón de Liga.

“Hubo un malentendido, yo no soy de polémicas, soy un analista y trato de aportar mi poca experiencia de veinti tantos años en el futbol profesional y simplemente lo hablé con él tras bambalinas. Ha habido muchos rumores alrededor de lo que se le vio hacer o no. Como gente de futbol, yo no soy de salir a los medios a hacer muchas cosas. Yo hablé con él en privado, me dijo lo que pensaba y quedamos tan amigos como siempre", comentó Sánchez para Coolbet.

A pesar de esto, el histórico futbolista aseguró que se ha puesto en comunicación con Lainez para poder aclarar lo sucedido asegurándole que no debía hacerse una situación tan importante como terminó siendo.

"(Hablé) directamente con Diego porque somos gente de futbol, y los que somos de futbol y jugamos, lo arreglamos en el vestidor, no andamos blasfemando y andar diciendo otras cosas, entonces está muy clara la situación”, finalizó Sánchez.

