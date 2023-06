Jorge Campos, una vez más, mostró su gran humildad y ayudó a uno de sus formadores como portero, Don Chava, quien sigue viviendo en Acapulco, pero ahora recolecta PET en la calle para después venderlo y ganarse unos pesos para llevar sus días.

El Brody fue uno de los mejores porteros en la historia del futbol mexicano, alcanzando máximo nivel con los Pumas de la UNAM y con la Selección Mexicana, además de también tener la habilidad de marcar goles como delantero, escribiendo su nombre en letras de oro y llevándolo a lo máximo del futbol internacional.

Pero ese fruto fue gracias a que primero pasó por los gritos de Don Chava, su primer entrenador que le enseñó la posición de portero. Recientemente, un tiktoker se encontró con el señor y lo ayudó económicamente para obtener más de lo que gana diariamente.

'Su amigo Verraty' se encarga de grabar personas en escasos recursos y los ayuda con un dinerito extra, fue en uno de sus videos cuando encontró a Don Chava y este le contó que entrenó a Jorge Campos.

El corto filme llegó a ojos del ahora analista de TV Azteca, quien contactó Verraty para mandarle 15 mil pesos a Chava y, además, un agradecimiento y un salido en un video, mostrando su gran humildad.

“Chava querido. Chavita, ¿cómo estás? Soy Jorge Campos. Ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste y yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus Fuerzas Básicas. Gracias, Chavita, gracias y por eso me llevaste a ese nivel. El mejor portero, gracias Chavita”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUADALAJARA RECIBIRÁ NUEVAMENTE UN MASTERS 1000 DE LA WTA