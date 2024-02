Impulsar el deporte mexicano, el sueño de Fernanda Sainz

Fernanda Sainz, Chief Revenue Officer para Caliente, es una soñadora, pero no de esas que cierran los ojos para solo pensar en grande, es de las que los mantiene abiertos para cumplirlos porque los tiene claramente trazados en su cabeza.

Bajo su rol la marca se ha expandido en el deporte nacional, desde la Selección Mexicana, el futbol femenil y hasta el pádel.

"Para mí impulsar el deporte, es un sueño hecho realidad, estoy en una empresa que realmente apoya y su naturaleza es la apuesta deportiva, por la parte del negocio estamos pendiente de los binomios, en lo personal que fui deportista, estoy convencida que los jóvenes hagan deportes, ayuda a que sea una mejor sociedad, ser parte de ese legado poder hacerlo a través de mi empresa es un privilegio", declaró.

Fernanda es una porrista recalcitrante del futbol femenil, cree en la causa, en que hay que darle su tiempo de maduración y confiar en que será un negocio para todos en el futuro.

"Siempre hemos sido arriesgados, inclusive cuando empezamos con la empresa no estábamos seguros con los patrocinios de futbol, pero al final nos arriesgamos, porque creemos que es un buen producto, es un gran negocio, cuando hay triunfos deportivos hay negocios, la verdad es que la Liga MX femenil tiene siete años de haberse creado profesionalmente, en 12 años será un boom y ahí vamos a estar, porque al final es el deporte es un espectáculo, creo que sí es un negocio, pero como dices todo negocio debe tener su madurez".

Ahora solo espera que el tiempo sea aliado del futbol femenil, que ese ojo precisó que ha tenido para los proyectos le vuelva a confirmar que tuvo razón.

UN EJEMPLO A SEGUIR Diana Pérez, Directora Editorial de Diario RÉCORD, participó como moderadora en "Decididas 2024" evento que tiene como propósito impulsar a la mujer y erradicar a la violencia de género. @Dianape16

@ilianyAparicio pic.twitter.com/voq4jNnDMq — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 29, 2024

Y todo parece indicar que así será, por lo menos el TRI femenil ya le dio la satisfacción de ganarle a Estados Unidos, ahora solo espera que las mexicanas hagan lo mismo ante Paraguay.

"Desde el plano fanática, yo las quiero ver levantado la Copa de Oro, yo creo que ya lo que han hecho lo han hecho bien, porque veo su forma de pensar que venían de no haber clasificado a los olímpicos de no haber ido a una copa mundial y aún así quitar todo eso y ganarle a Estados Unidos, tener la fortaleza para darle la vuelta a la cabeza, creo que es una Selección que tiene agallas y carácter. Yo creo que van a llegar a la final y porque no, ganarle otra vez a Estados Unidos para que no haya duda", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NUEVA CASA PARA LOS CAMPEONES! CHIEFS GASTARÁN 800 MILLONES PARA RENOVAR SU ESTADIO