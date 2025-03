¿Indirecta a Ovalle? Ruso Zamogilny elogia gol de Matheus Doria: “Esto sí es un remate”

En la última semana en el futbol mexicano se han marcado dos de los goles más impresionantes del año en todo el mundo, Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle y Matheus Doria nos han regalado verdaderas obras de arte y esto ha generado opiniones dividas y comparaciones.

Zamogilny compara goles de Ovalle y Doria

En redes sociales el exfutbolista y ahora analista de TUDN, Ruso Zamogilny, ha externado su punto de vista de ambas jugadas y sobre el gol de Matheus Doria además de apuntar lo que todos vimos, un golazo, dejó claro que esta anotación no fue obra de la ‘casualidad’ sino un gran remate a puerta.

“Esto sí parece un remate a portería. ¡Qué golazo!”, comentó Zamogilny.

|

A pesar de que no menciono a Lizbeth Ovalle en esta publicación, usuarios de X comenzaron a comentar la publicación y señalando que el analista de TUDN sí estaba comparando a este gol con el de ‘La Maga’, dejando ver que podría tratarse de una indirecta.

Ruso Zamogilny cataloga gol de Ovalle como ‘gol de chiripa’

Desde el gol de Lizbeth Ovalle que le dio la vuelta al mundo, Zamogilny ha mencionado en repetidas ocasiones que le parece una anotación bastante circunstancial y de casualidad, mencionado que La Maga no intentó meter el gol de esa manera y fue solo ‘chiripa’.

|

Dichas declaraciones de Zamogilny han generado bastante polémica en redes sociales, pero cabe señalar que de acuerdo a las palabras de la propia jugadora, Ovalle confesó que sí fue un gol ‘de suerte’, pues no sabe como fue que marcó esa anotación: “Ni yo sé (como marqué el gol), ni lo he visto, le ponemos el camaroncín. No sé cómo le hice, solo vi el centro y dije: con que la toque y a dónde vaya’”, declaró.

