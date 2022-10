Inés Sainz tras una mala experiencia con Manuel Neuer: "Es un patán"

A lo largo de su carrera periodística, Inés Sainz ha adquirido reconocimiento internacional e inclusive prestigio por su trabajo, sin embargo, no todo han sido buenos momentos para la también conductora.

En una entrevista para el canal de YouTube, Tiki Taka MX, Sainz fue cuestionada sobre su peor entrevista, a lo que no dudó en señalar a Manuel Neuer, como la peor y calificar de “patán” al arquero alemán.

"Venía yo de Thomas Müller, venía de Bastian Schweinsteiger, traía a la corte celestial de los alemanes y ahora venía él. A mí siempre me ha gustado hacer las entrevistas de pie y siempre terminan mis entrevistas bien a todo dar.

"Llego y le digo '¿Oye te importa que hagamos la entrevista de pie?' y me dijo 'no, de pie no', entonces mi camarógrafo me iba a acercar una silla y dijo 'no, yo sentado y tú de pie'. Dije gracias y me fui, no se la hice. Acababa de ganar el galardón del mejor portero del mundo y dije 'me vale, este patán no tengo nada que platicar con él'", comentó la periodista mexicana.

Asimismo, Inés dejó en duda la sexualidad del guardameta del Bayern Múnich, quien acusó de no vivir en plenitud, debido a que parece ocultar algo.

"No tiene nada de malo, lo que pasa es que yo creo que sí trae un tema interno, de que soy o no soy (gay), estoy casado, pero no, digamos que sí trae una frustración porque a lo mejor no se ha mostrado al mundo como es y eso le causa estrés", agregó.

