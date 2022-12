Los insultos entre mexicanos y argentinos por la Copa del Mundo Qatar 2022 continúan y en esta ocasión llegaron a salpicar al integrante de Los Caligaris, Federico Zapata, quien se enganchó en una conversación en la que el narrador de TUDN, Paco Villa, criticó las actitudes de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

“Es por eso por lo que el musico reaccionó de forma inesperada: “Ustedes (los mexicanos) son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… Dejen de llorar y prueben con el futbol americano o el beisbol. Los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, maric…”, señaló el músico argentino.

A los pocos minutos de haber puesto este mensaje y ante la ola de criticas recibidas, Fede eliminó su tweet, pero ya era demasiado tarde, pues ya había capturas de pantalla de este. Es por eso, por lo que se disculpó.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir...

Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal, no hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo”, señaló el músico.

Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte , no era mi intencion ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegria y tantas experiencias hermosas , no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir... — fede zapata (@fedeluiszapata) December 20, 2022

Fue un error involucrarme en una co nversacion en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal , no hay bronca ni odio en mi corazon para nadie que no me haya hecho algo malo — fede zapata (@fedeluiszapata) December 20, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARGENTINA: MAURICIO MACRI SORTEA SU "BUFANDA DE LA SUERTE" TRAS CAMPEONATO