¡Esos son amigos! Invitado avisa marcador de América a un novio en su boda

Elegir entre el amor de pareja y el amor al futbol es un momento difícil para muchas personas y hay momentos de la vida en que tienes que sacrificar uno de los dos. Así le ocurrió a un aficionado de América, que se casó este sábado cuando las Águilas recibieron a Toluca en el Estadio Azteca.

Sin embargo, este personaje cuenta con un buen círculo de amigos y tras dar el "Sí acepto", uno de sus invitados decidió informarle cómo iba el partido de los azulcremas.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia que en el momento en que la feliz pareja camina del altar a la entrada de la iglesia, uno de los invitados muestra la pantalla de su celular, con el marcador 3-1 del partido celebrado en el coloso de Santa Úrsula.

Esta particular situación no pasó desapercibida para muchos usuarios, que opinaron sobre lo que harían si tuvieran que casarse el mismo día que juega su equipo. Algunos señalaron que no irían, mientras que otros comentaron que programarían su boda cuando no hubiera torneo.

