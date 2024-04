Christian Martinoli arremete contra Renato Paiva por goleada del América a Toluca

El duelo entre América y Toluca generó muchas expectativas previo a efectuarse, pues en la cancha del Estadio Azteca se iban a medir los dos mejores equipos de todo el campeonato y se vislumbraba un partido de ‘liguilla’ adelantada, pero las Águilas le pasaron por encima a los Diablos por un contundente marcador de 5-1.

La derrota de Toluca desilusionó a muchos aficionados escarlatas, los que invadieron el Azteca y los que lo vieron a través de la televisión y uno de esos aficionados fue Christian Martinoli, quien no se guardó nada y por medio de sus redes sociales arremetió contra el entrenador del Toluca.

Es bien sabido que Martinoli es de las voces más fuertes que tiene la afición de los Diablos, por lo que el narrador de TV Azteca mandó un mensaje de alerta al estratega portugués, Renato Paiva, por las duras derrotas que ha sufrido el Toluca este semestre.

El ridículo de hoy y aquel contra Herediano, dejan muy mal parado a Paiva, por más que los números generales le favorezcan. — Christian Martinoli (@martinolimx) April 14, 2024

“El ridículo de hoy y aquel contra Herediano, dejan muy mal parado a Paiva (DT del Toluca), por más que los números generales le favorezcan”, declaró Martinoli a través de X.

Toluca fue el único equipo mexicano que no clasificó a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, de ahí la molesta de Martinoli, además de que al perder de manera tan categórica vs América, hay dudas sobre si en verdad es un candidato al título de la Liga MX, torneo que no ganan desde hace casi 14 años.