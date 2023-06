Jack Grealish, jugador del Manchester City, ha hablado abiertamente sobre sus polémicos festejos tras ganar el triplete hace unas semanas. En entrevista con TalkSport, el delantero inglés explicó su actitud festiva y justificó que lo conseguido por el equipo era motivo para celebrar a lo grande.

Grealish admitió estar extremadamente feliz durante las celebraciones y consideró razonable su comportamiento en ese momento. Incluson afirmó que podría haber sido hipócrita y mentir sobre su actitud, pero prefiere ser honesto acerca de quién es realmente.

“He estado en una Copa del Mundo, he ganado el Triplete y luego volveré a entrenar en 4 semanas más o menos, ¿por qué no divertirme? Fue el mejor fin de semana de mi vida", planteó el futbolista inglés.

Tras la conquista de la Champions League, el delantero del City fue captado consumiendo bebidas alcohólicas sin control, lo que generó críticas por parte de la prensa británica, sin embargo, Grealish dejó claro que los cuestionamientos no le afectan y sigue siendo fiel a sí mismo.

"Nunca me sentaría aquí, te mentiría y diría ‘No bebo y no salgo de fiesta’, porque lo hago. Otros vendrán aquí y te dirán ‘Yo no hago esto, yo no hago aquello’ cuando lo hacen. Soy sincero. No me arrepiento, soy así cuando me voy de fiesta”, sentenció.

Después de la victoria ante el Inter de Milán, Grealish concluyó su temporada a nivel de clubes, por lo que tenía la responsabilidad de unirse a la Selección de Inglaterra unos días después antes de disfrutar de sus vacaciones. Durante ese tiempo, el extremo no participó en el partido eliminatorio contra Malta y solo ingresó como sustituto en el enfrentamiento contra Macedonia del Norte.

