Jana Gutiérrez: Apareció en la revista Forbes y fue nombrada "Mujer Poderosa del Balón"

El futbol femenil en México sigue avanzando a pasos agigantados, aunque aún hay trabajo por hacer. La revista Forbes, en su edición nacional, realizó un listado de mujeres poderosas en el país, en el cual destacan jugadoras y directivas, como la exjugadora de América y ahora emblema de Tigres, Jana Gutiérrez.

La mediocampista pidió que se voltee más hacia el esfuerzo que se hace en la cancha para que la Liga siga creciendo y así ganar un apoyo que termine por impulsar la división.

"Me encantaría que los patrocinadores vieran más la Liga o apostaran más por la Liga Femenil para que así diéramos un mejor espectáculo y una mejor versión de nosotras", comentó Gutiérrez, quien además de sobresalir a nivel local, también lo ha hecho con la Selección.

En su palmarés presume una Liga con América, además fue subcampeona en el Femenil Sub 20 de la Concacaf 2022.

"A mí me tocó un poco más que las generaciones pasadas. Lo que me gustaría sería que las futuras generaciones tuvieran más inclusión y no tuvieran que batallar tanto", concluyó Jana.

Además de Gutiérrez, el listado incluye a Eva Espejo, técnica de Monterrey; Beatriz Ramos, directora de Comunicación de la FMF; Charlyn Corral, Alicia Cervantes y Mónica Vergara, timonel del Tri Femenil.

