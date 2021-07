Jennifer López sobre ruptura con Alex Rodríguez: 'Algo no estaba bien, tenía que cambiarlo'

Jennifer López rompió el silencio sobre su ruptura con el exbeisbolista Álex Rodríguez, con el que se comprometió por dos años y se rumoraba que la separación se debía a una infidelidad.

“Una vez que llegas a ese punto en el que piensas: ‘Esto no está bien para mí, hay algo que no me hace sentir bien o tengo que cambiar algo’. Yo soy la responsable de esto y nadie más. Una vez que haces eso, las cosas se ponen en su lugar”, dijo la diva del Bronx en entrevista con Ebro Darden para 'Apple Music'.

El rumor de la separación por infidelidad se desmintió tras las declaraciones de J. Lo, que se mantuvo insistente en decir “a veces tienes que cambiar de dirección, aunque pueda ser doloroso o le pueda parecer extraño a otras personas”. “Se trata solo de demostrar quién eres y de qué es lo que te parece correcto”.

La cantante y actriz aseguró que mantiene una relación amistosa y de socios con el expelotero de los Yankees, pues dijo que aún se apoyan ya que tienen en común negocios y proyectos.

“Amo mi vida tal y como está en este momento, me encanta lo que estoy haciendo. Amo dónde estoy, a la persona en la que estoy evolucionando y convirtiéndose continuamente”, transmitió. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos”, sentenció López.

Jennifer comentó que deben un respeto a sus familias por lo que sólo les queda agradecer que la relación finalizara en los mejores términos.

“Deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”, concluyó.

