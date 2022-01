Jesús Corona tras hackeo de su WhatsApp: ‘Dejen de estar chin…’

El arquero mexicano del Cruz Azul, José de Jesús Corona ,fue víctima del hackeo. El guardameta dio a conocer que su cuenta de WhatsApp fue interceptada por otro usuario, quien trato de extorsionar a su esposa y a otros de sus contactos.

Fue a través de Instagram donde Corona denunció lo que sucedía con su aplicación y sobre los mensajes raros que estaban recibiendo las personas que tenían su número de teléfono.

“Para la gente que le están hablando o escribiendo de mi WhatsApp, por favor no hagan caso, no soy yo”, escribió en sus historias.

Después de un rato, José de Jesús comunicó que pudo desactivar su cuenta y que la perdería por siete días. “Ya pude desactivar la cuenta de mi WhatsApp de quien me la había hackeado, pero yo no lo podré usar por siete días, así que, si por algo les llega algún otro mensaje o algo, no soy yo”, sentenció.

Por último, el jugador celeste compartió los números de cuenta a donde pedían dinero en en su nombre. También, dio a conocer el nuevo número de donde están mandando mensajes y haciendo llamadas, en el contacto se puede observar la imagen de Chuy con su familia, por lo que alertó a sus seguidores.

