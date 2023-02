JJ Macías recibió mensaje de aliento de Ronaldo Nazário: 'Que te recuperes pronto'

José Juan Macías recibió mensaje de aliento de Ronaldo Nazário, tras su lesión el pasado 17 de febrero, después de volver a lastimarse a pocos días de su regreso a las canchas con el Rebaño Sagrado.

"Hola JJ ¿qué tal, ¿cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh? Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto”, fue el mensaje que mandó el astro brasileño a través de un video.

A lo que JJ Macías agradeció desde su cuenta de Instagram a través de una historia. Por el momento el delantero de las Chivas ya fue operado exitosamente y se perderá todo el año futbolístico para su recuperación.

Las lesiones le han costado factura a Macías, situación que no lo ha dejado volver al nivel futbolístico con el que se hizo de un nombre como los mejores delanteros mexicanos del momento.

