Joana Sanz desmiente rumores sobre reunión con Hakimi: 'No lo he visto en mi vida'

Después de que en los últimos días se esparciera el rumor en medios europeos sobre un encuentro en un discoteca entre Joana Sanz, expareja de Dani Alves, y el futbolista marroquí, Achraf Hakimi, la modelo ha salido a desmentir esta versión, asegurando que no conoce al jugador.

A través de una dinámica en su cuenta de Instagram, Sanz respondió a sus seguidores una serie de preguntas, entre ellas, una que cuestionaba si sale con el futbolista del PSG, algo que ella negó y contestó con un contundente mensaje.

"No entiendo el morbo turbio de este país (España). Vaya falta de respeto más grande están teniendo. Superan los límites continuamente con su maldad creativa. No le conozco ni le he visto en mi vida", escribió.

Joana Sanz ha estado en el centro de atención desde que anunció su separación de Dani Alves, quien está en prisión a la espera del juicio en su contra por una presunta violación.

Por su parte, Hakimi vive una situación similar, pues fue acusado de una supuesta agresión sexual, lo que llevó a la modelo Hiba Abouk a terminar su relación amorosa con él.

