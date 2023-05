Dani Alves: Joana Sanz publica inesperado mensaje de felicitación por su cumpleaños

El exfutbolista brasileño, Dani Alves, quien actualmente se encuentra en prisión acusado de violación, cumple este domingo 40 años de edad, por lo que su exesposa (o esposa aún), Joana Sanz, ha publicado un inesperado mensaje, asegurando que le encantaría estar compartiéndolo con el cumpleañero.

“Hoy cumple años una de las personas más importantes en mi vida. He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía… Me encantaría estar celebrando el 40 cumpleaños con alguna de mis locuras ocurrencias”, expresó Joana Sanz en una historia de Instagram.

La modelo española finalizó el mensaje de forma polémica, asegurando que no ha podido estar con Dani Alves debido a “un error que salió pagando muy caro, pero confío en que todo va a dar cierto pronto”. Por último, Sanz escribió: “Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente”.

El 15 de marzo, Joana Sanz publicó una carta donde expresaba su amor por Dani Alves, pero expresando que se ama más a ella misma, por lo que el mensaje surge de forma polémica, provocando incertidumbre sobre el estado de la relación entre el exfutbolista y la modelo.

