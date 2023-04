Joana Sanz niega que Dani Alves le esté pagando para no divorciarse

El caso Dani Alves sigue dando mucho de qué hablar a casi tres meses de que el futbolista fuera ingresado a prisión por una presunta agresión sexual. Esta vez, el brasileño ha sido señalado de pagarle a su esposa, Joana Sanz, para que no se divorcie de él, cosa que la modelo ha salido a desmentir.

Según medios españoles, el jugador estaría utilizando una nueva estrategia para salir de la cárcel, la cual consta en demostrar que tiene vínculos en España, esto a través del matrimonio con Joana Sanz; el juez ha negado su libertad en dos ocasiones, argumentado que representaría un riesgo de fuga.

La modelo solicitó el divorcio a Dani Alves desde hace varias semanas, sin embargo, el brasileño estaría retardando el proceso, por lo que surgieron rumores que sugerían que estaba pagando a su aún esposa para no divorciarse y así buscar salir en libertad.

Ante esto, Joana Sanz salió a aclarar la situación y aseguró que todo es una "mentira" y dijo no entender "la necesidad de inventar noticias".

“Mentira, No hay ningún acuerdo, Sí que estamos en trámites de divorcio, lo que él se está negando y eso lo complica todo, Y no, no estoy recibiendo ningún dinero. No entiendo la necesidad de inventar noticias”, explicó en un mensaje en su cuenta de Instagram.

