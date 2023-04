Joana Sanz, fuertemente criticada por acudir a la discoteca donde Dani Alves habría cometido presunta violación

Pese a que anunció que abandonaba las redes sociales, Joana Sanz no dudó en volver a Instagram para felicitar a Sandra Tabarés, una amiga, con motivo de su cumpleaños. Y por si eso fuera poco, también compartió un video en el que la veía pasándoselo en grande bailando no sólo con ella.

Sin embargo, muchos fueron los que no dudaron en criticarla al instante. El motivo radica en el lugar donde se celebró la fiesta: la discoteca Sutton de Barcelona, espacio donde Dani Alves habría cometido la supuesta violación a una chica de 23 años la noche del 30 de diciembre.

La elección de Joana y sus amigas no habría sentado nada bien entre los fans de la modelo, que no entienden que acuda a ese espacio donde su aun marido habría cometido la supuesta agresión sexual. En su cuenta de Instagram, la joven ha recibido multitud de comentarios de esos fans que no han dudado en mostrar su enfado.

Ahora bien, si por un lado la modelo no ha querido pronunciarse a cerca del lugar elegido para la fiesta, la verdad es que sí que ha dicho que volverá a Instagram para compartir su trabajo como modelo de distintas marcas. Es decir, convertir la plataforma en parte de su trabajo.

