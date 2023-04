JJ Macías recuerda a Peso Pluma en las fuerzas inferiores de Chivas: "Era buenísimo"

Peso Pluma ha ganado mucha popularidad gracias a los corridos tumbados, debido a eso el cantante llegó a comentar en alguna entrevista que jugó con las Chivas Rayadas del Guadalajara en algún momento de su vida, incluso aseguró que fue compañero de José Juan Macias.

Este miércoles, el delantero del Rebaño Sagrado, confirmó en una entrevista que si compartió cancha con Peso Pluma y hasta aseguró que recuerda el nombre de la mamá del cantante, aunque también reconoció que no se acordaba de él.

"Vi tu pódcast con Peso Pluma, creo que se llama Hassan Kabande, ¿no? Me acuerdo hasta de su mamá, cuando vi que lo entrevistaste me metí al video porque su cara se me hacía súper conocida. Cuando lo vi todo cambiado, con su nuevo estilo y tatuajes no pensé que era él", aseguró el delantero rojiblanco.

Actualmente, Peso Pluma es uno de los máximos representantes del género de los Corridos tumbados y recientemente se presentó en Coachella.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALBERTO LEJÁRRAGA, PORTERO DEL MARBELLA DE ESPAÑA, HIZO PÚBLICA SU HOMOSEXUALIDAD