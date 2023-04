Puebla: Carlos 'Kaiser', el fraude de futbolista que nunca jugó, pero que militó en la Franja

Uno de los fraudes más grandes que se ha visto en el futbol. Su nombre era Carlos Henrique Raposo ‘El Kaiser’, futbolista brasileño con una carrera de casi 15 años en el balompié profesional, incluso en el mexicano con el Puebla, pese a que nunca jugó.

Así es, nunca jugó. Militó en el Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, América, Bangu, Puebla, además de entablar aventuras en Estados Unidos y el Gazélec Ajaccio de Francia, vecino del equipo donde militó Guillermo Ochoa, el Ajaccio FC.

Su modus operandi se centraba en sus amistades. Gente como Renato Gaúcho, Romario, Edmungo, Gaúcho o Ricardo Rocha (algunos de ellos campeones del mundo con Brasil), le abrían las puertas de los clubes; sin embargo, Kaiser siempre fingía estar lesionado o faltaba a los entrenamientos para evitar jugar.

Un jugador estafa que se justificó comentando que “los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos” en su propio documental, Kaiser: The Greatest Footballer to Never Play Football, un filme que reunió a grandes personalidades del futbol y que relata la vida del estafador número 1 en la historia del futbol profesional.

“Los jugadores lo sabían, pero todos eran amigos míos. Los periodistas (les pagaba para que publicaran artículos y reportajes sobre él, nadie me persiguió”, comenta Carlos Kaiser, quien era adicto al sexo y la fiesta, y que una vez estuvo cerca de jugar, pero antes de salir al encuentro se peleó con los aficionados y fue expulsado.

