Jorge Campos: Adidas dedicó un jersey al Brody en la línea 'Icon'

Adidas lanzó colorido jersey tributó al guardameta guerrerense Jorge Campos, quien aunque en los noventas vestía otras firmas, la marca fundada en Alemania le guardó un espacio en su línea "Icon" junto a las estrellas de la misma época: Sergio Goycochea de Argentina, Andoni Zubizarret de España y Bodo Illgner de Alemania.

" A lo largo de los años 90, los porteros de México dominaron sus áreas en una sucesión de uniformes vibrantes. Esta camiseta de adidas se sumerge en esa era de fútbol ruidoso y orgulloso con un diseño adecuadamente dinámico. Su ajuste holgado evoca imágenes de uno de los porteros más icónicos del país.

" Tejido en ese estampado caleidoscópico, el nuevo escudo del equipo le da un toque del siglo XXI" , se lee en la descripción del producto.

Adidas no dejó pasa por alto su 'granito de arena' en pro del medio ambiente y aseguró que la prenda está fabricada "c on materiales 100 por ciento reciclados", siendo esta una de las soluciones que proponen para "ayudar a acabar con los residuos plásticos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ: LA GALAXY TROLLEÓ AL TRICOLOR CON FOTO DEL MEXICANO CELEBRANDO GOL