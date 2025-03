Jorge Campos lanza broma a Chaco Giménez tras nivel de Santi: “¿No tienes más hijos para el Tri?”

La Selección Mexicana se afianzó en la Final de la Nations League de la Concacaf tras imponerse a su similar de Canadá con un doblete de Raúl Jiménez.

Javier Aguirre sorprendió al alinear a los dos ‘9’ del Tri, Raúl y Santiago Giménez, una dupla que al final le resultó al experimentado estratega.

Selección Mexicana l CRÉDITO:IMAGO7

Tras el partido Jorge Campos lanzó una broma sobre Chaco Giménez luego de todo el nivel mostrado por el Bebote que lo llevó a ser fichado por el Milan: “Sos argentino, Chaco, tú no puedes hablar, no le vas a México, es más tenemos a tu hijo en México”.

“Gracias a ti, tenemos este buen delantero, ¿no tienes otros dos hijos? Un medio o un defensa…¿no tienes otros 4 hijos?”, dijo durante La Última Palabra.

"¿NO TIENES OTROS CUATRO HIJOS?"



Jorge Campos le hizo una pequeña petición a @chaco_81#LUP pic.twitter.com/nRsburcefU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 21, 2025

Broma sobre victoria de México

Campos bromeó sobre la victoria gracias al árbitro al resaltar que no cobraron penal: “Yo lo vi bien (a México) y al árbitro mejor, por no ir al VAR. Siempre nos ayudan, entonces hay que aprovechar…pero ahora tenemos dos grandes goleadores adelante, entonces hay que aprovechar, no hay que dejarlos solos a ninguno”.

México a la Final

La Selección Mexicana ya piensa en la Final de la Nations League, donde se enfrentará a Panamá quien por su parte se impuso a Estados Unidos por la mínima.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ BRASIL HIZO 7 CAMBIOS EN EL JUEGO ANTE COLOMBIA?