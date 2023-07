Jorge Sampaoli se pronunció sobre el incidente entre su preparador físico y Pedro

La noche de este sábado, el preparador físico de Flamengo, Pablo Hernández, golpeó en el rostro al delantero Pedro Guilherme, quien usó sus redes sociales para denunciar la polémica acción.

Diversos reportes señalan que Pedro reclamó a Jorge Sampaoli, entrenador del equipo, el hecho de que no tuvo minutos en el duelo ante Atlético Mineiro, por lo que Hernández agredió al futbolista.

Ante esta situación, el técnico argentino se pronunció al respecto con un largo mensaje publicado en sus redes, en el que señaló estar triste por lo ocurrido e hizo un llamado a no utilizar la violencia como una solución ante un conflicto.

"No creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas peleas y siempre me han dejado con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan.

"Soy el líder de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo pelean. Los entrenadores no solo se dedican a la táctica y preparación de los futbolistas. Sobre todo, trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas.

"No he estado durmiendo pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiarnos. Para unirnos. Para ser mejor. Y poner a Flamengo en lo más alto", escribió.

