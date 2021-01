Jorge Torres Nilo protagonizó emotivo cortometraje de despedida

Jorge Torres Nilo le dijo adiós a Tigres luego de 10 años con el equipo para jugar con Toluca en una nueva etapa de su carrera, sin embargo no quiso irse sin despedirse de la afición que tanto lo apoyó.

A través de un cortometraje de poco más de 5 minutos, junto al actor Silverio Palacios, el exjugador de los felinos tuvo un increíble detalle con sus seguidores.

En el video se puede ver que Torres Nilo toma un taxi en las calles de Monterrey y se dirige al Estadio Universitario. Durante el trayecto, el taxista recibe una llamada y de inmediato muestró su tristeza.

“A mi hijo le gusta el futbol, le va a los Tigres, hasta tiene un ídolo en ese equipo, Torres Nilo le dice. No lo conozco, no me gusta el futbol. Que Tigres y que Rayados, a mi hijo si, se emociona con eso y veía jugar a ese compa, quería conocerlo. Ahora está en coma en el hospital", dijo el conductor.

Cuando Jorge se baja, sin avisarle al hombre, le deja una playera de Tigres autografiada. Cuando el padre del niño la ve, se da cuenta de quién llevaba era al ídolo de su hijo.

