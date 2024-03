¡'Perdió la cabeza'! José Ramón Fernández 'manotea' a Mauricio Ymay en pleno programa en vivo

José Ramón Fernández protagonizó un incidente durante la emisión del programa ‘Cronómetro’ de ESPN, donde agredió a su compañero Mauricio Ymay en pleno programa en vivo. El motivo del altercado se relacionó con el análisis del juego de Vuelta entre Real Madrid y Leipzig de la Champions League.

"Después de escuchar a Mauricio Ymay fastidia y fastidia con el América y el Real Madrid. Alguien le calentó la cabeza y le dijo 'fastidia a José Ramón con el Real Madrid y el América'. No me fastidia", mencionó Fernández durante el programa.

La tensión fue en aumento cuando Ymay bromeó sobre el susto que había pasado Fernández, a lo que éste respondió defendiendo al equipo merengue: “No me digas que el Real Madrid pasó un susto. Salió espeso al partido, pero no jugó un mal partido porque no le ganaron, así lo planeó Ancelotti".

El momento tenso escaló cuando Fernández expresó: “lo tuvo ganado, métetelo en la cabeza” mientras agredía a su compañero con manotazos. Ymay, visiblemente sorprendido, pidió calma: "Cálmate. Cálmate ¿Qué te pasa? Así te deja el Madrid. Tranquilo".

Tras el incidente, Ymay, en tono de broma, preguntó a Fernández cómo se comportaría al día siguiente si el América ganaba. A lo que Fernández respondió con humor: "¿Y si ganan las Chivas?".

La interacción entre los comunicadores reveló un desacuerdo profundo sobre el análisis del partido, lo que desencadenó la agresión por parte de Fernández. Sin embargo, ambos continuaron con el programa, tratando de mantener la compostura tras el altercado.

