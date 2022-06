Juan Carlos Gabriel sobre su despido de Fox Sports: ‘Estaba bien pe..., no me arrepiento’

En uno de los momentos más sublimes de la televisión deportiva en México, Juan Carlos Gabriel de Anda se posiciona entre los primeros lugares por llegar a un programa de Fox Sports en estado de ebriedad. Tras ese hecho dejó el canal.

Fue hasta a penas en una entrevista con Jorge ‘Burro’ van Rankin que Gabriel de Anda aceptó que sí apareció en el programa borracho y eso le costó su trabajo con Fox Sports, pero no se arrepiente de lo que sucedió ese día.

“A Fox Sports sí llegué pedo y me costó la chamba, pero no me arrepiento. Eso sí, déjame decirte algo, no existe un solo güey en toda la televisión deportiva que haya sido antes un futbolista que ‘ni fu ni fa’, que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco de alosa ya estados en todos los programas de Fox Sports porque yo narré, analicé y eché desmadre”, dijo de Anda.

Además, Juan Carlos recordó que en “Futbol Para Todos”, él, Jean Duverger y Faisy hacían el programa con sus tragos encima, asegurando que lo hacían para divertirse en la transmisión.

“Yo estuvo en un programa con Faisy y Jean Duverger en el que era cagado llegar pedo a hacer el show o llegar bien pinche crudo para ser desmadrosos. Yo hacía cinco programas al día y no me arrepiento de haber llegado pedo aquella vez.

“Porque yo estaba físicamente ahí, pero mentalmente había renunciado desde mucho antes. A mí no me volvía loco estar en la televisión que es por lo que muchos matan”, agregó.

Por último, confesó que desde aquel incidente se dedica a otros negocios y a su familia, pues disfrutó esa etapa de su vida, pero ya tiene otra.

“Mientras la gente piensa que desde aquel tema de hace ocho años no hago nada de mi vida: tengo temas con sindicatos, fideicomisos, obras de arte. Si me preguntan a qué me dedico te digo que a mi hijo, a tomar un buen café, a mi madre porque en cualquier momento se me va, eso es lo que ahora hago”.

