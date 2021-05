Jugador mexicano del Salamanca insultó a españoles: 'Rateros mama verg...'

Diego Chávez, jugador mexicano del Salamanca, utilizó sus redes sociales para despotricar en contra de los españoles después de que un medio salmantino lo expusiera por no querer ingresar de cambio en el último encuentro que disputó su equipo por la Segunda División B.

La Gaceta de Salamanca había señalado que 'El Puma' Chávez, exfutbolista de Necaxa y Veracruz, se negó a realizar movimientos de calentamientos después de que su técnico Lolo Escobar se lo indicara y después de recibir señalamientos en redes sociales, el mexicano respondió con una historia de Instagram publicando: "Tremendos rateros que son los españoles mama verg...".

"Pasó casi inadvertido para la mayor parte del público que se congregó el domingo en el (estadio) Helmántico para ver el último partido del Salamanca UDS esta temporada. Sin embargo, el Puma Chávez se negó a salir a calentar en la segunda mitad cuando se lo indicó su entrenador, Lolo Escobar", publicó el rotativo.

"El delantero mexicano le dijo que no y le indicó con el dedo en forma de negación que él no se levantaba de su sitio. La actitud del Puma, que vio el partido desde el banquillo, no ha gustado a muchos aficionados que le han afeado el gesto en las redes sociales", señaló.

Chávez ya ha tenido problemas de indisciplina después de que durante su estancia en Necaxa diera positivo por marihuana lo que apresurara su salida de los Rayos.

Anteriormente, el Salamanca ya había tenido un incidente negativo con otro mexicano cuando el club dio de baja a Fernando Monárrez por 'inaceptables hechos', pero un portal salamantino indicó que el sinaloense insultó a un seguidor llamándolo 'put... español de mier...'.

