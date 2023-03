Jugadores de Chivas definieron quién es el 'más guapo': "Es hermoso, pero huele más mal"

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vienen de perder el Clásico Nacional contra el América, pero se encuentran en zona de repechaje y por ello el ánimo del chiverío no ha decaído.

Por ello hicieron una dinámica en la que dijeron quién les parecía el más guapo del equipo y la respuesta fue qué concedieron la gran mayoría.

En una dinámica de Tik Tok, se encontraba Bastián Delfín con el futbolista Alan Mozo, y salió esta pregunta en la charla sobre algo que comentó Roberto 'Piojo' Alvarado.

"El Piojo me dijo dos nombres en particular, tristemente no me dijo tu nombre, pero me dijo Alexis Vega… y me dijo el Pollo. Es que el Pollo es hermoso", comentó Delfín.

"Bueno… no, el Pollo, el Pollo yo creo", sentenció Alan Mozo, aunque después comentó que también Antonio Briseño era el hombre que "huele más mal al entrenar".

