Julián Araujo fichó en enero por el Barcelona, pero no ha podido tener actividad ya que no fue inscrito a tiempo en LaLiga, sin embargo, eso no ha sido impedimento para que el lateral mexicano esté en los eventos públicos del equipo catalán y en primera fila.

Es por eso que Araujo se ha convertido en meme para la afición del Barça, pues a pesar de que no ha disputado ni un solo minuto, sale en la foto de Campeón y estuvo en las despedidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, aplicando un 'salí en la portada'.

De hecho, en la despedida de Busquets el mexicano llegó hasta las lágrimas, por lo que los fanáticos culés lo tachan de 'leyenda', todo esto como una gran burla hacia el mexicano, pero en el sentido de que no ha disputado minutos y ha estado en lo más importante y siempre hasta delante.

Asimismo, en redes sociales lo han identificado por su tono de cabello, que es rosa, pues muchos ni siquiera saben cómo se llama, pero ya lo identifican. “Nadie sabe en qué posición juega, pero cómo sale en las fotos”, “Julián Araujo despidiéndose de Jordi Alba. De leyenda a leyenda, la de alegrías que nos han dado estos dos es enorme”, mencionan algunos.

Cabe recordar que, para la Temporada 2023-2024, Julián Araújo ya podrá estar en la lista de seleccionados de Xavi Hernández, quien ha elogiado en varias ocasiones al mexicano por el gran nivel que muestra en los entrenamientos del Primer Equipo, donde el lateral también tiene buenas fotos.

Memes de Julián Araujo, el 'colado' en el Barcelona

Sea lo que sea, Julian Araújo ha estado

pic.twitter.com/cm06qLCTe3 — WILL CULÉ (@WillSmithFCB) June 1, 2023

Julián Araújo aparece en todo lo relacionado con el club. Este tío me tiene dando volteretas. pic.twitter.com/ObcVVswHyY — Subi. (@subifcb) June 1, 2023

JULIAN ARAUJO SE SIENTA YA HASTA CON LEWANDOWSKI, NO HA DEBUTADO TODAVÍA PERO YA ES LEYENDA DEL BARÇA pic.twitter.com/J8ul9YDsB0 — Guti (@gutiifcb) June 1, 2023