Julio Urías: 'El Real Madrid es uno de mis equipos favoritos'

El pitcher mexicano de los Dodgers, Julio Urias, reveló ser un gran seguidor del Real Madrid; sin embargo, no ha podido cumplir el sueño de disfrutar de un encuentro de los Merengues en el Santiago Bernabéu.

El beisbolista aseguró que le gustaría visitar España para presenciar un encuentro, además de que destacó que allá se encuentran los mejores equipos.

"Me gustaría ir a España, me gusta mucho el futbol. Obviamente allá están los mejores equipos. El Real Madrid es uno de mis equipos favoritos, entonces sí me gustaría ir para allá", declaró Urías en una entrevista para los Dodgers.

Hace unos años, Urías tuvo la oportunidad de conocer a Kylian Mbappé en una visita sorpresa que realizó el futbolista del PSG a Los Ángeles.

"Una de las personas que me tocó conocer, Mbappé, hace dos años, creo. Fue algo muy bonito para mí porque soy muy fanático del futbol y él también usa el número '7', entonces es algo muy bonito", declaró.

