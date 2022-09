Jürgen Damm 'incendió' las redes al burlarse de los 'Chivahermanos' tras el Clásico Nacional

Salió ‘memero’. Tras la victoria de América contra Chivas en el Clásico Nacional el pasado sábado, Jürgen Damm hizo enojar a la afición del Rebaño con un meme minutos después de que terminara el partido en el Estadio Azteca.

“Me llegó un video de los incahermanos, que así andan”, escribió el jugador azulcrema junto con un video del famoso ‘Gonzalo’, una persona que se pega contra la pared y llora por una derrota de sus Chivas.

De inmediato, inició la lluvia de comentarios hacia Damm de todo tipo, algunos aficionados del Nido le siguieron la corriente, mientras que los rojiblancos mostraron su enojo con el jugador mexicano, a lo que él pidió calma.

“Que no jugué, que no se mandar centro, etc etc etc pero aguanto y respeto a todos y cada uno de sus comentarios. Su quieren interactuar con gusto lo hacemos pero que aguanten y que siempre sea con respeto y educación. Saludos”, dijo en un comentario.

Minutos después, Jürgen Damm publicó otro mensaje con un par de fotos como evidencia, diciendo que las Chivas aplican la misma cuando ellos ganaros, por lo que dijo que es carrilla sana.

“No se enganchen, es carrilla sana, cuando le picaron los oclayos a mi hermoso Henry Cractik (que por cierto fue una agresión) lo festejaron como un título y no decían nada, ahora que subo este video sano-chistoso se enojan e indignan, no sean piel delgadita, ustedes me dicen de todo y no ando llorando, es parte del futbol, siempre con respeto pero sobre todo con en paz”.

TAMBIÉN TE PUEDE INYERESAR: CANELO ÁLVAREZ: CANTÓ 'EL REY' CON DIEGO BONETA DESPUÉS DE SU TRIUNFO ANTE GGG