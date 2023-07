Kate Middleton, princesa de Gales, consuela a Ons Jabeur tras su derrota en la Final de Wimbledon

Por segundo año consecutivo, Ons Jabeur perdió en la Final de Wimbledon, esta vez ante Market Vondrousova, tras caer 6-4 y 6-4.

La tunecina, quien estaba en busca de ganar su 3er Grand Slam del año, además de quitarse la 'espinita' del año pasado, cayó en dos sets y no pudo contener las lágrimas tras la derrota.

Tras ver el llanto de la tenista, Kate Middleton, princesa de Gales, regaló a los fanáticos uno de los momentos más emotivos del torneo.

Kate, quien lucía con un vestido verde elegante, consoló a Jabeur, pues la tenista no cabía de la tristeza. Ante esto, Middleton se mostró empática y abrazó a la tunecina, además de frotarle el hombro y darle ánimos.

Tras este momento, Ons Jabeur habló en el micrófono y feñicitó a Marketa por el triunfo, sin embargo, aún se veía triste por la derrota.

"Trataré de hablar porque esto es muy, muy difícil. Me veré mal en las fotos y eso no ayudará. Esta es la perdida más dolorosa de mi carrera. Quiero felicitar a Marketa y a su equipo por este increíble torneo. Eres una jugadora increíble. Sé que has tenido muchas lesiones, así que me alegro mucho por ti", comentó Jabeur.

